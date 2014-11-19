«Укрзализныця» расценивает действия АМКУ как очередную попытку заблокировать реформу отрасли

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оспорил решение Окружного административного суда Киева, согласно которому суд признал незаконным решение комитета об отмене конкурса по оценке имущества Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в связи с чем ведомство расценивает такие действия АМКУ как очередную попытку заблокировать проведение реформы железнодорожной отрасли.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Напомним, согласно программе реформирования отрасли, проведение независимой оценки имущества и имущественных прав "Укрзализныци" необходимо для формирования уставного капитала создаваемого на базе ведомства публичного акционерного общества «Украинская железная дорога».

В пресс-службе напомнили, что ранее Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к АМКУ и обязал возобновить процедуру закупки услуги по оценке имущества.

«Антимонопольный комитет подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева и обжалует его в Киевском апелляционном административном суде», - сообщил УНИАН начальник правового департамента «Укрзализныци» Олег Титов.

В пресс-службе железнодорожной госадминистрации уточнили, что заседание суда по рассмотрению данной жалобы состоится в декабре этого года, однако точная дата пока не известна.

Читайте такжеАкционерное общество на базе «Укрзализныци» будет на 100% государственнымКак сообщал УНИАН, согласно программе реформирования, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" данного конкурса.

В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет отсрочил принятие решения.

Не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным, который был удовлетворен. Однако уже 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

29 октября Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к Антимонопольному комитету, признав решение последнего незаконным и обязал «Укрзализныцю» возобновить конкурс по оценке своего имущества.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и в других странах.