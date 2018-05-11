Суд восстановил в должности главу Львовской железной дороги, подозреваемого в растрате 280 миллионов

«Укрзализныця» в январе 2018 года уволила Груника за неэффективное распоряжение имуществом.

Галицкий районный суд Львова восстановил Ивана Груника в должности главы начальника регионального филиала «Укрзализныци» - «Львовской железной дороги», подозреваемого в растрате 280 млн грн, и обязал выплатить ему 162,5 тыс. грн за три месяца вынужденного прогула.

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Соответствующее постановление суда от 27 апреля 2018 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Признать противоправным и отменить приказы «Укрзализныци» об увольнении лица (Груника - УНИАН) с должности начальника «Львовской железной дороги», - сказано в постановлении.

Согласно документу, «Укрзализныця» в начале января 2018 года приняла решение об увольнении Груника с должности.

Основанием для увольнения стало грубое нарушение трудовых обязанностей в части эффективного и целевого распоряжения и пользования имуществом регионального филиала «Львовская железная дорога», а именно отсутствие заключенных договоров по 84 объектам аренды, неуплата арендной платы арендаторами по 7 объектам аренды.

Однако, по мнению Груника, он не несет ответственности за выявленные при ревизии нарушения, поскольку этими вопросами занимались два отдельных подразделения «Укрзализныци», к которым он не имеет отношения. Кроме того, председатель правления «Укрзализныци» не получал полномочий единолично освобождать его от должности, поскольку это является компетенцией правления компании.

В результате суд постановил признать противоправными решения об увольнении Груника, обязав «Укрзализныцю» немедленно восстановить его в должности директора «Львовской железной дороги» и компенсировать ему 162,5 тыс. грн за пропущенные с января рабочие дни.

Также, суд обязал взыскать с «Укрзализныци» 3739,19 грн судебного сбора.

В то же время «Укрзализныця» имеет 30 дней для обжалования этого решения суда в апелляционной инстанции.

Стоит отметить, что в январе Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту растраты должностными лицами регионального филиала «Львовская железная дорога» путем злоупотребления своим служебным положением.

Так, следователи ГПУ утверждают, что в результате согласованных действий со стороны директора регионального филиала «Укрзализныци» - «Львовская железная дорога» и производственных подразделений по формированию потребности материальных запасов, тендерными комитетами регионального филиала «Львовская железная дорога» и филиала «Центр обеспечения производства» осуществлены закупки товарно-материальных ценностей по необоснованно завышенным ценам и в объемах, превышающих реальную потребность, в результате чего общая стоимость остатков товарно-материальных ценностей превысила определенные показатели нормативов текущего запаса на 284,3 млн грн, чем, в свою очередь, нанесен ущерб государству на указанную сумму.

Справка УНИАН. Иван Груник возглавил «Львовскую железную дорогу» в апреле 2017 года, при этом с марта 2016 года он был исполняющим обязанности начальника. В декабре 2017 года председатель Львовской ОГА Олег Синютка обратился к «Укрзализныце» с требованием уволить Груника из-за отсутствия вагонов с необходимыми для завершения строительства дорог материалами.