На АЗС продолжает дорожать автогаз

Средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,95 грн за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 10-11 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на АЗС оператора Avantage 7 в Киеве автогаз подорожал на 30 коп. за литр, до 12,55 грн. На «БРСМ-Нафте» цена выросла на 10 коп. за литр, до 13,19 грн.

На станциях сетей АЗС «Укрнафта» и Avias в Киеве газ подорожал на 10 коп. за литр, до 12,95 грн. На АЗС Glusco автогаз подорожал на 10 коп. за литр, до 12,99 грн.

Также, подорожание на 5-20 коп. за литр произошло в сетях АЗС Parallel, Jazz Oil, ZOG, «РУР Групп», «Автотранс», «Род-Ник», «Автотехсервис».

По состоянию на 11 мая, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,95 грн.

Как сообщал УНИАН, в 20-х числах апреля в Украине произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка. 4-7 мая автогаз подорожал на 10-25 коп. за литр – до среднего значения 12,78 грн за литр.