Началась предварительная продажа ж/д билетов на новогодние праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу билетов на все внутригосударственные поезда, курсирующие в период новогодних праздников, по 2 января 2015 года включительно, за исключением поездов в крымском, луганском и донецком направлениях.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что для того, чтобы пассажиры смогли заблаговременно приобрести билеты на железнодорожные маршруты в курортные центры страны, «Укрзализныця» увеличила срок предварительной продажи билетов с 30 до 45 суток. «То есть, уже реализуются билеты по 2 января 2015 года включительно», - подчеркивается в сообщении.

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Вместе с тем, такая услуга действует на внутригосударственные поезда, кроме поездов, курсирующих в сообщении с аннексированным Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также скоростных поездов категории «Интерсити+».

В пресс-службе уточнили, что предварительная продажа билетов на поезда в донецком и луганском направлениях открывается за 5 суток до предполагаемой даты отправления поезда, тогда как на поезда в крымском направлении и «Интерсити+» предпродажа открывается за 30 суток.

«В среднем ежесуточно «Укрзализныця» предлагает пассажирам на период новогодних праздников более 55 тыс. мест в 99 поездах внутреннего сообщения, не считая крымского, донецкого и луганского направлений», - подчеркивается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в случае роста спроса «Укрзализныця» рассматривает возможность назначения дополнительных поездов на самых популярных направлениях.

В пресс-службе напомнили, что пассажиры могут приобрести электронные билеты на внутригосударственные поезда, кроме региональных и дополнительных поездов, через интернет на официальном сайте ведомства, которые дают право на проезд, минуя железнодорожную кассу.

«С распечаткой на принтере пассажир имеет право осуществить посадку в поезд, без обмена в кассе на билет на бланке», - отмечает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, с 18 ноября студенты и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, данные которых внесены в Единую государственную электронную базу Министерства образования и науки Украины получили право покупать льготные железнодорожные билеты по интернету через официальный сайт "Укрзализныци".

Ранее электронный билет можно было приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Однако теперь оформить электронный билет можно также и через украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочту» и через крупнейший в Украине «ПриватБанк».

Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.