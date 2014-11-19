Для восстановления железной дороги на Донбассе нужно более 750 млн гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") оценивает затраты на восстановление объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что по состоянию на 17 ноября на востоке повреждены 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры.

«На востоке Украины, по предварительным подсчетам, по состоянию на 17 ноября 2014 года повреждены 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, на восстановление которых требуется 754,3 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее железнодорожники восстановили 253 объекта путевого хозяйства на сумму около 13 млн грн из 369, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины. В целом, на восстановление 369 объектов путевого хозяйства требуется выделить около 18 млн грн.

Читайте такжеИз-за войны на Донбассе три поезда пустят до Константиновки вместо ЯсиноватойТакже железнодорожники восстановили 57 объектов путевого хозяйства на сумму около 4,8 млн грн на одном из крупнейших участков Донецкой железной дороги - Краснолиманской дирекции железнодорожных перевозок из 79 поврежденных.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.