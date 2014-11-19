«Укрзализныця» с 27 ноября запустит дополнительный поезд Николаев - Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд № 210/209 по маршруту Николаев - Киев, который будет курсировать с 27 ноября по 22 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Дополнительный поезд № 210/209 по маршруту Николаев – Киев будет отправляться из Николаева по четвергам и воскресеньям, а из столицы – по пятницам и понедельникам.

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«Рассматривается возможность продлить срок его курсирования в период новогодних праздников», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на все внутригосударственные поезда, курсирующие в период новогодних праздников, по 2 января 2015 года включительно, за исключением поездов в крымском, луганском и донецком направлениях.

Кроме того, в случае роста спроса «Укрзализныця» рассматривает возможность назначения дополнительных поездов на самых популярных направлениях.