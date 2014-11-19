На Донецкой железной дороге заблокированы около 15 тыс. вагонов госпредприятий
На Донецкой железной дороге (ДЖД) на сегодняшний день заблокированы около 15 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, поскольку значительная часть магистрали остается под контролем террористов.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
«На Донецкой железной дороге заблокированы около 15 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, из них более 8 тыс. единиц рабочего парка. В такой ситуации наблюдается существенный спад промышленного производства, что приводит к уменьшению объемов перевозок», - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, железнодорожная госадминистрация отмечает, что в целом значительная часть Донецкой магистрали остается под контролем террористов, которые постоянно оказывают давление на руководство и работников госпредприятия, мешая им выполнять свои должностные обязанности.
Ведомство подчеркивает, что в связи с военным противостоянием на Донбассе многие грузоотправители отказываются от перевозок по этой территории.
Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.
По состоянию на 17 ноября "Укрзализныця" оценивала затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.
«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.
Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).
На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.