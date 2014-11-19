На Донецкой железной дороге заблокированы около 15 тыс. вагонов госпредприятий

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«На Донецкой железной дороге заблокированы около 15 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, из них более 8 тыс. единиц рабочего парка. В такой ситуации наблюдается существенный спад промышленного производства, что приводит к уменьшению объемов перевозок», - сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, железнодорожная госадминистрация отмечает, что в целом значительная часть Донецкой магистрали остается под контролем террористов, которые постоянно оказывают давление на руководство и работников госпредприятия, мешая им выполнять свои должностные обязанности.

Ведомство подчеркивает, что в связи с военным противостоянием на Донбассе многие грузоотправители отказываются от перевозок по этой территории.

Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

По состоянию на 17 ноября "Укрзализныця" оценивала затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.