Украина оштрафовала 18 российских авиакомпаний на 261,5 миллиона гривень

В пресс-службе Госавиаслужбы сообщили, что всего вынесено 1923 постановления на общую сумму 261,528 млн грн, которые «авиакомпании-нарушители должны уплатить в бюджет Украины».

В частности, Госавиаслужба вынесла постановления в отношении авиакомпаний: "Аэрофлот - Российские авиалинии", "Глобус", "ПМА "Шаринк Лтд", "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", Федеральное Государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия", "Ак Барс Аэро", "Русджет", "Ред Вингс", "ВИМ-АВИА", "Авиапредприятие "Газпромавиа", "Атран", "Центр-Юг", "Джет Эйр Групп", "Уральские авиалинии", "Россия", "Донавиа", "Авиационная транспортная компания "Ямал","Сириус-Аэро".

Читайте такжеГосавиаслужба будет максимально отстаивать интересы государства - глава ведомстваПри этом в пресс-службе не уточнили механизма взыскания средств с указанных авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, Украина по состоянию на 1 августа наложила на российские авиакомпании 24,48 млн грн штрафов за незаконное использование воздушного пространства.

РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

За такие действия ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России три этапа санкций.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в сфере гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.