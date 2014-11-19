Донецкая железная дорога ожидает более 500 млн гривень убытка по итогам года

Убытки ожидаются из-за спада объемов перевозок вследствие боевых действий на востоке Украины, сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Уменьшение объемов грузовых перевозок на ДЖД из-за боевых действий в регионе ухудшило финансовое положение предприятия, что в конечном итоге стало причиной недополучения значительных доходных поступлений.

«По оперативным данным, за 10 месяцев 2014 года получено доходов меньше плана на 1,7 млрд грн – темпы роста расходов превышают темпы роста доходов на 6,3%, и, как следствие, убытки составили 460 млн грн», - отмечает пресс-служба.

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В частности, в сентябре текущего года ДЖД сократила грузоперевозки во всех видах сообщения по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 69% - до 5,9 млн тонн, в октябре – на 61%, до 7,6 млн тонн.

Падение грузооборота на железной дороге в январе-октябре текущего года составило 27% к аналогичному периоду прошлого года, а пассажирооборота - 29,6%. По итогам 2014 года падение грузооборота прогнозируется на уровне 35%, а пассажирооборота - на уровне 30%.

По данным пресс-службы, в ноябре-декабре текущего года на ДЖД прогнозируется снижение объемов грузовых и пассажирских перевозок к аналогичному периоду прошлого года на уровне 50-60% и на уровне 40-50% соответственно.

"Укрзализныця" также сообщает о падении на магистрали объемов пассажирских перевозок, которое началось с начала года и к октябрю достигло 45,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года. "В связи с боевыми действиями отменены отдельные маршруты следования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и изменены на маршруты меньшего расстояния, в связи с чем сокращение пассажироперевозок во внутригосударственном сообщении в октябре достигло 79,5%", - отмечает железнодорожная госадминистрация.

Ранее УНИАН сообщал, что ДЖД в первой половине сентября вдвое сократила поставку угля для предприятий ТЭК.

Также сообщалось, что Донецкая железная дорога в январе-сентябре 2014 года получила 420,3 млн грн чистого убытка против 3,59 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2013 года.

Донецкая железная дорога в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 1,8 раза - до 63,5 млн грн.

ДЖД в августе сократила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года втрое - до 4,14 млн тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.