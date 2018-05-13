В столице из-за марафона изменено движение транспорта (схема)
13 мая в связи с проведением спортивного мероприятия "Kyiv Euro Marathon 2018" вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов № 12 и № 40 и автобусов маршрутов № 5 и № 20.
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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Марафон пройдет по маршруту: НСК "Олимпийский" – ул. Саксаганского – ул. Шота Руставели – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская (ул. Ивана Кудри) – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский".
С начала движения 13 мая (ориентировочно до 16:00) вносятся изменения в движения:
автобусов маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямської по обычной трассе, дальше – ул. Казимира Малевича – ул. Короленковская – ул. Тарасовская, далее по своему маршруту;
автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская".
троллейбусов маршрута № 12 на двух участках:
от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения троллейбусов № 14).
троллейбусов маршрута № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.
Дополнительно от начала движения ориентировочно до 16:00 для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 40ТР "Железнодорожный массив – улица Жилянская" по маршруту:
ул. Волгоградская – ул. Соломенская – ул. Протасов яр – ул. Ивана Федорова – ул. Короленковская – ул. Тарасовская – ул. Жилянская – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов яр – ул. Соломенская – ул. Волгоградская.
13 мая перевозки пассажиров автобусами маршрута № 40ТР "Железнодорожный массив – улица Жилянская" осуществляется бесплатно.
На время проведения мероприятия отменяется остановка троллейбусов маршрутов №№ 3, 12, 14, 40 и автобусов маршрута № 69 "НСК "Олимпийский" на ул. Жилянской.
К движению маршрутов, работающих в таксомоторном режиме, также будут внесены изменения на время проведения мероприятий.