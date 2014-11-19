Среднесуточная продажа ж/д билетов через интернет составляет 16 тыс. штук

«В среднем за сутки мы продаем 110 тыс. проездных документов, из них 16 тыс. оформляется через интернет», - цитирует пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования ведомства Николая Козака.

Согласно сообщению, «Укрзализныця», основываясь на данных по продаже ж/д билетов через интернет, отмечает существенный рост спроса населения на приобретение проездных документов через интернет-ресурсы. Так, в августе интернет-продажи железнодорожных билетов составили 13,5% от общего количества реализованных проездных документов, тогда как в октябре этот показатель вырос до 14,6%.

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В пресс-службе напомнили, что с 18 ноября студенты и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, данные которых внесены в Единую государственную электронную базу Министерства образования и науки Украины получили право покупать льготные железнодорожные билеты по интернету через официальный сайт "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, ранее электронный билет можно было приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Однако теперь оформить электронный билет можно также и через украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочту» и через крупнейший в Украине «ПриватБанк».

Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.