Оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту (видео)

На объекте предусмотрен тротуар для пешеходов, а также четыре остановки для общественного транспорта.

Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открыто в Керчи.

Оккупанты заявили, что новый объект позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города, передает ТАСС.

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"Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", - отмечают в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству аннексированного Крыма.

Накануне российские СМИ сообщали о завершении строительства автомобильной части моста в оккупированный Крым. Открытие железнодорожного сообщения по мосту ожидается в 2019 году. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года.