В Украине за выходные снова подорожали бензин и дизтопливо

Сегодня средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,06 гривни за литр, А-95 – 29,01 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,17 гривни за литр, ДТ – 26,84 гривни за литр, ДТ Премиум – 28,53 гривни за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 11 по 14 мая увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

По данным компании, на АЗС Marshal/"Лилия" в Харьковской области бензины подорожали на 10 копеек за литр, до А-92 – 26 гривень и А-95 – 26,50 гривни. На станциях под брендом U.GO (АЗС "Укргазвыдобування") на 20 копеек за литр, до 28,20 гривни, подорожал бензин А-95.

В Полтавском регионе на 10-15 копеек за литр цены повысили в сетях BVS и "Автотранс" до А-92 – 27,79 (27,98 – на АЗС "Автотранс") гривни, А-95 – 28,53 (28,63) гривни, ДТ – 26,69 (26,78) гривни.

Ривненский оператор "ОЛАС" повысил стоимость всего топлива на 20-50 копеек за литр: до А-92 – 27,95 гривни, А-95 – 28,95 гривни, А-95 Премиум – 29,95 гривни, ДТ – 26,10 гривни, ДТ Премиум – 26,80 гривни.

В сети одесского "Катрал Оил" на 20 копеек за литр подорожало дизтопливо, до 25,97 гривни и 25,99 гривни – для премиальной марки.

Кроме того, на 40-50 копеек за литр бензины и ДТ подорожали в сети Jazz Oil, до А-92 – 27,49 гривни, А-95 – 27,89 гривни, ДТ – 26,49 гривни.

Таким образом, по состоянию на 14 мая 2018 года средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,06 гривни за литр, А-95 – 29,01 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,17 гривни за литр, ДТ – 26,84 гривни за литр, ДТ Премиум – 28,53 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо - до 28-29 гривень за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.