Центр Киева парализовали масштабные пробки (видео)

Утром уровень столичных пробок оценивался в восемь баллов.

Движение на центральных улицах Киева осложнено после перекрытия движения транспорта по столичному Крещатику.

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Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 13:00 пробки в городе достигли оценки в семь баллов (сокращаясь до шести баллов). Ситуация остается сложной на протяжении всего дня – утром уровень пробок оценивался в восемь баллов.

Движение транспорта осложнено, в частности, на проспекте Победы (от улицы Шелуденко), бульваре Тараса Шевченко (от станции метро «Университет»). Масштабные пробки возникли на улице Бассейной, бульваре Леси Украинки и улице Мечникова; на улице Владимирской, улице Прорезной, улице Большой Житомирской и Михайловской.

Осложнен проезд на открытой части Крещатика и прилегающей к ней улице Костельной.

Напомним, в связи с обустройством фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов в центре Киева ограничили движение. Перекрыта часть улицы Крещатик, по периметру участка установлено металлическое ограждение.

Автомобильное движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности будет перекрыто до 30 мая.