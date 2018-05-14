Оккупанты назвали точное время открытия движения по Крымскому мосту

Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы, отмечают оккупанты.

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

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"Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы", — передает "РИА Новости", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4.30 мск", — говорится в сообщении.

Накануне запуска движения, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.