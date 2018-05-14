Омелян считает, что аэропорт в Днепре могут перестроить без бюджетных денег

К новому аэропорту, который планируется построить в Днепре, можно будет добраться без проблем из любой точки области.

«Позором для государства» назвал министр инфраструктуры Владимир Омелян тот факт, что «жители Днепра не могут пользоваться собственным аэропортом».

Для тех, кто хочет вылететь из областного центра, небо, по сути, закрыто, — за границу приходится отправляться из Запорожья или Киева. А перелет между областным центром и столицей обходится жителям мегаполиса в 10−12 тысяч гривен, пишут Факты.

В понедельник, 14 мая, во время деловой поездки на Приднепровье, министр обсуждал с местными властями, в основном, состояние дорог в регионе и источники финансирования их реконструкции. После шестилетнего простоя, к примеру, сдвинулось с места строительство окружной дороги вокруг Днепра — на эти цели из областного бюджета впервые выделено 38 миллионов гривен.

Советник губернатора Юрий Голик назвал и другие цифры: «На реконструкцию дорог, которые наконец-то приняты на баланс области, в этом году выделено 500 миллионов гривен, а через год финансирование планируется довести до миллиарда». Приоритетные направления — Киев, Запорожье, Кобеляки, Кривой Рог. Беспрецедентную сумму более чем в миллиард гривен выделила областная власть и на реконструкцию дорог, находящихся внутри населенных пунктов.

Таким образом, к новому аэропорту, который планируется построить в Днепре, можно будет добраться без проблем из любой точки области. Вот только точное расположение воздушных ворот пока не известно. Владимир Омелян считает, что «в государственном финансировании этого проекта необходимости нет, — затраты должны взять на себя коммерческие структуры региона». Хотя, как известно, реконструкцию аэропортов в Киеве и Львове полностью оплатило государство. И даже в Харькове, где аэропорт капитально перестроили и достроили в формате частно-государственного партнерства, строительство новой взлетно-посадочной полосы и прочие работы на аэродроме финансировались из госбюджета. Поэтому пока не ясно, как «коммерческие структуры региона» могут что-то делать с аэродромом Днепра — объектом почти военного назначения, учитывая близость города к зоне АТО.

Именно от финансового ресурса будет зависеть, где начнутся работы: на базе старого аэропорта или в совершенно новом месте. Возможно, на трассе, ведущей к Запорожью.

«Мы очень серьезно работаем над этим вопросом, — сказал Владимир Омелян, — и ждем сейчас только месседжа от первых лиц государства, чтобы начать с нуля этот серьезный проект. Уверен, что через 1−2 года небо над Днепром будет открыто».