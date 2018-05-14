Глава «Укрзализныци» о подержанных немецких электричках: согласимся взять, если бесплатно

По словам Кравцова, немецкая сторона пока не готова бесплатно передать их Украине.

Решение отказаться от бывших в эксплуатации немецких региональных дизельных поездов пока не утверждено.

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Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов в эфире радио «Новое время».

«Финальное решение отказаться от немецких электричек не утверждено. Но мы видим вопрос экономической целесообразности, если нам придется платить за них», - сказал он, добавив, что «Укрзализныця» согласится взять б/у дизель-поезда в случае бесплатной передачи.

Кравцов отметил, что немецкая сторона пока не готова бесплатно передать их Украине.

«Вопрос в том, что наши немецкие коллеги не согласовали бесплатную передачу электричек. Есть некоторая стоимость. К этому добавляются существенные затраты на их переоборудование. Дизель-поезда требуют капитального ремонта и переоборудования под нашу колею. Эти затраты привели бы, что цена этих поездов была бы не меньше, чем модернизация наших электричек», - сказал он.

Кравцов сообщил, что общая стоимость переоборудования одного немецкого поезда составляет около 2-4 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что немецкая железнодорожная компания - крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn готова рассмотреть возможность передачи Украине по остаточной стоимости 100 подержанных региональных дизельных поездов.

По его словам, бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине в конце следующего года в случае возможности переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге.

В марте Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 млн евро на закупку порядка 10-15 новых пригородных поездов.