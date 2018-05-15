Оккупанты сегодня открывают Крымский мост: чем закончится российская "стройка века"

Амбициозный и дорогой проект строительства моста в оккупированный Крым на протяжении последних лет сопровождался скептическими комментариями экспертов.

Сегодня российские власти торжественно откроют автомобильную часть моста в Оккупированный Крым, строительство которого началось после аннексии полуострова.

В помпезной церемонии открытия, которая будет освещаться на уровне Дня Победы, примет участие президент РФ Владимир Путин. Согласно сообщению Кремля, в открытии моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов – "огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока".

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О завершении строительства автодорожной части моста компанией «Стройгазмонтаж» оккупанты также отчитались «в День Победы» – 9 мая. Заказчик, в лице местного управления Росавтодора, отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения. Движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая в 05:30.

Российские СМИ, тем временем, сообщают, что одновременно с мостом будут открыты и подъезды к нему. В оккупированной Керчи движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда уже открыто.

Церемония, тем не менее, уже идет не так, как планировалось в Москве изначально. Так, в открытии, как сообщается, не примут участие любимые исполнители Путина. На церемонию отказался ехать народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Певец признался, что хотел бы там быть, но такой возможности нет. Виной всему, по его словам, неудобный маршрут, который предложили организаторы. По тем же причинам отказались ехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Амбициозный и дорогой проект строительства моста в оккупированный Крым в последние годы сопровождался скептическими комментариями экспертов. Специалисты и соцсети указывали на грубые нарушения при строительстве, а экологи предупреждали о том, что реализация проекта может спровоцировать экологическую катастрофу. Против подрядчиков строительства вводили санкции.

За день до того, как в РФ отчитались о завершении строительства, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что Крымский мост сооружается в сейсмически опасном регионе.

"Никто не может предсказать, когда завалится Крымский мост. Завтра будет землетрясение – мост вообще уйдет. Это сейсмический район. Там разломы, там тяжелая геология", - заявил ученый.

В мае прошлого года прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту строительства моста через Керченский пролив, также предупредив, что реализация проекта может привести к региональной экологической катастрофе.

"В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права строится объект, который представляет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение", - указывали в прокуратуре.

В апреле в соцсетях обсуждали фотографии, на которых можно видеть, что 256 опора моста начала покрываться трещинами еще до его открытия. Опора удалена от берега на 8 километров, и находится почти посередине сооружения.

Еще в сентябре 2016 года компании «друзей Путина», задействованные в строительстве моста, попали под санкции США. Так, в санкционные списки SDN (персональные санкции) и SSI (отраслевые санкции) были внесены 17 человек и 20 компаний соответственно, в частности, компании-подрядчики по строительству Керченского моста - "Мостотрест" и "СГМ-мост", а также чиновники и представители силовых структур из временно оккупированного Крыма, представители боевиков на Донбассе.

Также в список внесен заказчик строительства Керченского моста - Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань") и организация, готовившая проект сооружения моста, - АО “Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург”.

В июне прошлого года стало известно, что "Крымская первая страховая компания» (КПСК), застраховавшая строительство Керченского моста, попала под санкции США. А в апреле этого года в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что причастные к строительству Керченского моста компании попадают в санкционный список.

Несмотря на это, Россия реализовывала свою новую «стройку века» авральными темпами, не считаясь ни с прогнозами, ни с огромными расходами для стагнирующей экономики РФ. По оценкам СМИ, строительство моста обошлось РФ примерно в 300 млрд рублей (более 5 млрд долларов США).

Российский "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.