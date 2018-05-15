Омелян: Днепропетровская область стала лидером по ремонту дорог государственного значения

Во время своего рабочего визита в Днепропетровскую область министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти области добились высоких результатов в ремонте дорог государственного значения.

«Днепропетровщина - один из символов того, как правильно организовать работу по ремонту дорог. В этом году область имеет рекордное финансирование на обновление трасс - более 1,7 миллиардов гривен из разных источников», - сказал Омелян.

По словам министра, приоритетные направления ремонта - автомагистрали Днепр - Киев, Запорожье, Полтава, Кривой Рог.

«Там, где в прошлом году была пустыня, завершается строительство важной части объездной дороги вокруг Днепра, - заявил Омелян. - Команда Президента Петра Порошенко, которую в Днепропетровской области возглавляет Валентин Резниченко, откровенно поражает. Им до всего есть дело, критикуя, они предлагают, через не могу - делают».

Советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Голик отметил, что руководство региона также обновляет коммунальные дороги, которые не ремонтировались годами.

«В этом году будут отремонтированы 130 таких дорог. На это из областного бюджета мы выделяем около одного миллиарда гривен - рекордная сумма за все годы независимости Украины», - сказал Голик.

По его словам, также в этом году будет завершено обновление всех основных дорог в населенных пунктах области. В следующем году ДнепрОГА намерено отремонтировать дороги между городами и селами, которые теперь находятся на балансе обладминистрации.

Напомним, что за последние три года в Днепропетровской области капитально отремонтированы около 500 коммунальных дорог и около 70 км трасс государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.

Министр инфраструктуры также отметил, что власти области восстановили доверие бизнеса, в частности, здесь начал работу новый асфальтовый завод.

«Бизнесмены видят, что Дорожный фонд работает, они понимают, что дороги - вопрос номер один, поэтому они инвестируют в технику и людей», - сказал Омелян.

Асфальтобетонный завод итальянского производства Marini TOP TOWER открылся в Новомосковске Днепропетровской области за счет украинского инвестора - компании «Автомагистраль - Південь». Объем инвестиций - 60 млн гривен. Предприятие производит до 3 тысяч тонн асфальта в день, который используется для ремонта дорог области.

«По заданию Президента Петра Порошенко в Днепропетровской области обновляется дорожная инфраструктура. Главное для нас - высокое качество ремонта, которое обеспечит новый завод, производящий смеси по европейским стандартам», - заявил губернатор Валентин Резниченко.