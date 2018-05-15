В Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте вырастет до 8 гривень (видео)

В то же время предусмотрен более низкий тариф для пассажиров, которые будут пользоваться проездными билетами и бесконтактными карточками.

В Киеве с 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте составит 8 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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«Киевская городская госадминистрация приняла решение с 14 июля установить новые тарифы на проезд в городском транспорте. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп. Городская власть устанавливает максимально низкую цену на проезд для киевлян. А для гостей города цена будет составлять 8 грн за поездку», - сказал Давтян.

По его словам, сейчас есть реальная необходимость пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.

«Я подчеркиваю, что это решение было тяжелым и вынужденным, на которое мы пошли ради того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в столице», - заявил чиновник.

Он отметил, что условием мэра города о введении новых повышенных тарифов было сохранение льготного проезда для социально уязвимых групп - пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных и других категорий граждан.

«Хочу обратить ваше внимание, что сегодня экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывая все расходы, составляет в метро 8 грн 27 коп., в наземном транспорте - 8 грн 77 коп. Надо понимать, что даже при новом тарифе предлагаемая система оплаты все равно оставляет убыточными предприятия транспорта. Однако мы не пошли на большее повышение тарифов, понимая сложную экономическую ситуацию», - сказал Давтян.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году откорректировали отдельные его составляющие.

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«С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%», - подчеркнул Давтян.

Кроме того, добавил он, сегодня в коммунальных предприятиях открыты более 500 вакансий водителей. Как отметил Давтян, у водителей нет мотивации работать в общественном транспорте. Некоторые идут в частные компании, многие едут работать в страны Евросоюза - ведь даже в соседней Польше им платят около тысячи евро, отметил чиновник. Таким образом, сказал он, коммунальное предприятие теряет специалистов, и если такая тенденция сохранится, то через некоторое время в коммунальном общественном транспорте некому будет работать. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно повысить зарплату водителям, а для этого необходимы дополнительные средства, которые планируется получить за счет повышения стоимости проезда.

Давтян отдельно подчеркнул, что транспорт должен быть безопасным для пассажиров. Но сегодня долги предприятий растут, денег на нормативные ремонты и закупку нового подвижного состава не хватает.

Также стало известно, что в Киеве снова подорожает проезд в метро с 14 июля до 8 гривень. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, – сохранены", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, финансовым планом коммунального предприятия «Киевпасстранс», который был обнародован в апреле, предусмотрено повышение тарифа с 15 июля на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте до 8 грн за поездку.