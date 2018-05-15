В Днепре выбрали место строительства тестовой площадки для Hyperloop

Строительство тестовой площадки для Hyperloop планируется в рамках развития индустриального парка INNOVATION FORPOST на Слобожанском проспекте в Днепре.

Рабочая группа HypeUA определила место строительства тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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«Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки. Все усилия сейчас сконцентрируем на подготовке качественной научной оценки и технической документации в тесном сотрудничестве с Virgin Hyperloop One i DP World Cargospeed», - написал он.

На странице Омеляна отмечается, что оператором проекта в Днепре должно стать «Агентство развития Днепра».

«Строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Маском, планируется в рамках развития индустриального парка INNOVATION FORPOST на Слобожанском проспекте - еще одного проекта, который внедряет «Агентство развития Днепра», - говорится в сообщении.

Также Омелян отметил, что на данном этапе главная задача Мининфраструктуры совместно с Еврокомиссией - основать в Днепре Центр транспортных инноваций.

«Вдохновила встреча с КБ "Южное" и Noosphere. С последней, в частности, договорились, что они предоставят своих пять лабораторий для тех украинских команд, которые будут привлечены к проекту. Наша краткосрочная цель - совместно с Еврокомиссией основать именно в Днепре Центр транспортных инноваций, которые должны иметь не теоретическое, а сугубо практическое измерение имплементации. Беспилотные автомобили, искусственный разум, интернет вещей, Гиперлуп. Будущее не так далеко, как кто-то пытался бы убедить», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Омелян сообщил, что Еврокомиссия готова создать в Украине центр по разработке перспективных транспортных решений, в частности, по развитию таких проектов как Hyperloop.

22 февраля министр заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.