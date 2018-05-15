В Киеве проезд в метро подорожает до 8 гривень

12:49, 15 мая 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве с 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 8 гривен / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. Городские власти обработали финансовые показатели транспортных предприятий, которые свидетельствуют о необходимости изменения стоимости проезда.

«Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, – сохранены», – говорится в сообщении.

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Полученные от изменения тарифа средства будут направлены на два основных направления: оплата энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте составит 8 грн.

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Теги: #тарифы#метро#проезд#метро Киева