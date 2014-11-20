Маршрут поезда «Интерсити+» Киев - Днепропетровск продлят до Красноармейска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 28 ноября продлит маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 категории "Интерсити+" сообщением Киев – Днепропетровск – Киев до станции Красноармейск (Донецкая обл.).

В пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что с 28 ноября скоростной поезд №734 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:40 и прибывать в Красноармейск в 01:45. Поезд проследует согласно действующему графику движения с остановками на станциях им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки-Пасс., Днепродзержинск, далее - по специально разработанному графику с остановками на станциях Днепропетровск в 23:10, Синельниково- 2 - в 23:57 и Чаплино - в 00:49.

В обратном направлении, начиная с 29 ноября поезд №733 будет отправляться в 04:46 и прибывать в столицу в 12:50. Согласно разработанному графику движения, поезд проследует с остановками на станциях Чаплино в 5:40, Синельниково-2 - в 6:28, Днепропетровск - в 7:05, далее - по действующему графику поезд будет курсировать с остановками на станциях Днепродзержинск, Пятихатки-Пасс., Александрия, Знаменка, им. Т. Шевченко.

«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНачалась предварительная продажа ж/д билетов на новогодние праздникиВ пресс-службе напомнили, что в настоящее время из Киева в донецком направлении курсирует еще один скоростной поезд категории «Интерсити+» №712/711 по маршруту Киев - Константиновка.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с обострением военного противостояния на востоке страны ограничила курсирование двух пассажирских поездов из Киева и Одессы до Красного Лимана вместо Луганска.

По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.