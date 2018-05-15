Сквозь Карпаты в Евросоюз: Бескидский тоннель заработает до конца мая

Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года.

Новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением, будет окончательно сдан в эксплуатацию до конца мая.

Читайте также"Укрзализныця" с начала года сократила прибыль почти в 25 раз

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе встречи с и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгением Кравцовым.

«Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан», - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

«Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции», - отметил Гройсман.

Он также обратил внимание, что в контексте обеспечения перевозок нужно оперативно решать вопросы обеспечения непосредственно вагонами и повышать качество обслуживания, прежде всего в пассажирском сегменте.

Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года. Он построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегает на максимальной глубине - 180 м от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда грн, из которых 1,5 миллиарда грн предусмотрены на монтажные работы.