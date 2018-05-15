На украинских АЗС продолжают расти цены из-за дорогой нефти

Ряд сетей АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-20 коп. за литр.

Сети заправочных станций, которые работают под брендами Shell, Glusco и KLO, подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-20 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

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Согласно сообщению, в сети АЗС Shell топливо подорожало на 10 коп. за литр – до 30,39 грн за литр (бензин А-92), 31,39 грн за литр (А-95), 33,59 грн за литр (А-95 «Премиум»), 28,89 грн за литр (дизельное топливо) и 31,39 грн за литр (дизтопливо «Премиум»).

Также отмечается, что на 20 коп. за литр подорожали бензины в сети Glusco - до 29,15 грн за литр (А-92), 30,15 грн за литр (А-95) и 31,15 грн за литр (А-95 «Премиум»). Кроме того, на 10-20 коп. за литр выросли цены на бензин А-92 и дизтопливо на столичных заправках KLO - до 28,99 грн за литр (92-й бензин) и 27,79 грн за литр (дизтопливо).

По данным международного агентства Bloomberg, 15 мая фьючерсная цена (с поставкой в июле) на эталонный сорт нефти Brent выросла по сравнению с 14 мая на 0,82 долл. за баррель – до 79,05 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения от 2015 года, согласно которому Иран отказывался от разработки ядерного оружия, а Штаты и ряд других стран снимали санкции с Исламской республики. Также Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана и назвал эту страны спонсором терроризма.

Известие о решении Белого дома стало причиной роста цен на нефть, поскольку Иран является одним из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире (входит в состав ОПЕК). По данным агентства Bloomberg, стоимость нефти эталонного сорта Brent c 8 по 10 мая выросла с 74,85 до 77,67 долл. за баррель. 11 мая цена немного снизилась до 77,12 долл. за баррель, после чего она неизменно растет.

Аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко ранее отмечал, что рост цен на мировом нефтяном рынке неизбежно приведет к росту цен на розничном рынке топлива в Украине, поскольку более 80% всего моторного топлива имеет импортное происхождение.