Эксперты рассказали, почему в Украине до сих пор нет качественных дорог

По словам Форсюк, cредний текущий ремонт не увеличивает прочность дорог.

В прошлом году на текущие средние ремонты дорог государственного и местного значения пришлось 87% от общей суммы, выделенной на дорожную отрасль, а государство не осуществляет контроль за качеством выполнения такого вида ремонта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального секретариата Инициативы по прозрачности строительства инфраструктурных объектов проекта Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Украине Наталья Форсюк на пресс-завтраке на тему: "Реформы инфраструктуры: когда изменятся украинские дороги".

"Все текущие средние ремонты не повышают прочность дорог. В прошлом году на такой вид ремонта пришлось 87% от выделенной суммы. Только на 13% дорог были капитальные инвестиции", - сказал она.

Форсюк отметила, что такая ситуация опасна тем, что в таком случае государство не осуществляет контроль за качеством выполнения ремонта этих дорог и существуют коррупционные риски.

"Если бы доля капитальных ремонтов дорог была высокой, то вопрос подотчётности не стоял бы, так как объекты капитального ремонта и строительства сдаются в эксплуатацию. Они принимаются госкомиссией и ест акт введения в эксплуатацию. Около 87% ремонтных работ на дорогах государственного и местного значения - это текущие средние ремонты, которые не сдаются в эксплуатацию. Это означает, что государство не осуществляет контроль за качеством ремонта этих дорог. Контроль осуществляется только заказчиком самостоятельно. Например, областными службами автомобильных дорог. Это означает, что заказчик и подрядчик встретились, подписали акт и разошлись", - отметила директор Национального секретариата CoST.

По словам Форсюк, сейчас нет абсолютной подотчетности о выполненных объёмах ремонтных работ, так как нет документа, которым "Укравтодор" отчитывается о количестве отремонтированных дорог.

"Каждый год постановлением Кабмина утверждаются протяженность и перечень дорог, которые будут отремонтированы. Однако, чтобы узнать о фактически выполненном ремонте дороги, надо проявить немного креатива. К сожалению, законодательством Украины отчетность не предусмотрена. И когда журналисты спрашивают у министра, сколько было отремонтировано дорог, он ссылается на данные "Укравтодора". Но нет документа, по которому "Укравтодор" отчитывается о количестве отремонтированных дорог. Это большая проблема, потому что нет определенности, где именно эти километры: можно сказать, что и 5 тысяч километров", - сказала она.

Также, Форсюк подчеркнула, что средний текущий ремонт не увеличивает допустимую нагрузку на дороги.

"Большинство дорог построено в период 1960-1990 годов. Они построены по устаревшим нормативам. Так, нагрузка на ось рассчитывалась на 7 тонн. Сегодня же в Украине норматив 11,5 тонны на ось. А, например, в Италии - 14 тонн. Поэтому сегодня дороги не рассчитаны современные на нагрузки", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам.

Ранее советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявлял, что в Украине 94%, или 160 тысяч километров дорог государственного и местного значения эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тысяч километров ежегодно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тысяч километров дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 миллиардов гривень.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.