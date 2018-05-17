Украинцы создают альтернативную почтовую сеть

Команда проекта планирует создать альтернативу традиционным почтовым службам — почтовую сеть, покрывающую мир.

В Украине появился новый необычный сервис доставки посылок путешественниками TravelPost. Он работает на принципах экономики совместного потребления и позволяет "арендовать свободное место в чемодане" путешественника.

"Такой вид почтовой доставки называется "краудшиппинг". Он уже начинает набирать обороты в мире. Есть множество локальных проектов. Как минимум, три активных в России. TravelPost стал первым таким сервисом в Украине", - говорит сооснователь проекта Ярослав Львович.

Команда проекта планирует создать альтернативу традиционным почтовым службам — почтовую сеть, покрывающую мир. Уже неделю приложение TravelPost доступно для скачивания на мобильные устройства базе Android и iOS. По данным разработчиков около 25% зарегистрированных пользователей на данный момент — украинцы, проживающие за рубежом.

Чтобы стать курьером-путешественником TravelPost, нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и опубликовать информацию о своих предстоящих поездках. Сервис подберет подходящие по срокам, направлению, весу и размеру посылки. Останется только договориться с отправителями в чате об условиях и цене услуги и оставить им оценку после доставки. Из таких оценок формируется рейтинг каждого пользователя.

Чтобы отправить посылку с помощью TravelPost, нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и опубликовать короткую информацию о содержимом посылки, пунктах отправления и назначения и дате доставки. Сервис подберет путешественников, которые направляются в пункт назначения и готовы перевезти посылку с указанными параметрами.

По словам разработчиков, они стремятся победить непобедимый треугольник "быстро-качественно-недорого", и именно "краудшиппинг" приближает их к этой цели.