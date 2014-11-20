"Укрзализныця" выплатила третий купонный доход по еврооблигациям на $500 млн

"В среду, 19 ноября 2014 года, "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме осуществила третью выплату купона по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в мае 2013 года", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, основной целью выпуска еврооблигаций было привлечение беззалогового финансирования без гарантии государства для реализации программ капитальных вложений, а также рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

«Несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию, выполнение финансовых обязательств перед финансово-кредитными учреждениями, которые работают с «Укрзализныцей», является бесспорным приоритетом для компании», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года. Периодичность выплаты купона - дважды в год.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

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18 ноября 2013 года «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долл. США с погашением в 2018 году, а 16 мая 2014 года – вторую выплату.

Позже финансовые эксперты выразили надежду на возвращение "Укрзализныци" в 2014 году на мировой рынок заимствований, однако уже в качестве единого корпоративного эмитента – акционерного общества, не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

Правительство 25 июня этого года приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.