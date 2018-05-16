Оккупанты запустили движение по Крымскому мосту (видео)

Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны оккупированного Крыма – в 5.35.

Сотни автомобилей открыли движение по Крымскому мосту. Они начали собираться на подъездных дорогах к мосту в 3.00.

В Керчи колонну начали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следовали сотни байкеров и местные жители, передает "Крыминформ".

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Всем водителям перед началом раздали брошюрки с информацией о мосте и правилами дорожного движения. Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны оккупированного Крыма – в 5.35.

Таким образом, с сегодняшнего дня ездить по Крымскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту запрещено правилами дорожного движения. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.