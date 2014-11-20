Hyundai из Киева по субботам вместо Запорожья будет курсировать в Харьков

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, изменило периодичность курсирования двух скоростных поездов категории «Интерсити+», соединяющих столицу Украины с Запорожьем и Харьковом.

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что с целью рационального использования подвижного состава, УЖСК оптимизировала график движения поезда «Интерсити+» №736/735 Киев - Запорожье, отменив субботние рейсы, начиная с 22 ноября.

В свою очередь, за счет этого скоростной поезд №724/723 Киев – Харьков, который в настоящее время курсирует шесть раз в неделю, кроме субботы, с 22 ноября будет курсировать ежедневно.

Согласно графику движения, поезд №736/735 отправляется из Киева в 15:00 и прибывает в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправляется в 23:12 и прибывает в столицу в 06:10.

Скоростной поезд №724/723 отправляется из Киева в 13:36 и прибывает в Харьков в 18:11. В обратном направлении поезд отправляется в 13:16 и прибывает в Киев в 17:53.

Читайте также"Укрзализныця" с 1 ноября оборудует все скоростные поезда POS-терминаламиКак сообщал УНИАН, УЖСК с 28 ноября 2014 года продлит маршрут курсирования скоростного поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска (Донецкая область).

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.