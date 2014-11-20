«Укрзализныця» за 10 месяцев перевезла в спецвагонах 1,5 тыс. инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-октябре 2014 года перевезла 1554 пассажира с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для инвалидов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В январе-октябре этого года специальными вагонами воспользовались 1554 пассажира на инвалидной коляске, при этом наибольшее количество заказов – 548 – было оформлено на Приднепровской железной дороге», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, которые оборудованы специальными подъемниками и отдельными приспособленными купе. В частности, 5 таких вагонов курсируют по Юго-Западной железной дороге, по 3 вагона – на Донецкой, Львовской, Одесской и Приднепровской железных дорогах, 2 – на Южной магистрали. Эти вагоны включаются в состав поездов разной категории по предварительному заказу.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июне 2014 года перевезла 904 пассажира с ограниченными физическими возможностями в специализированных вагонах для инвалидов.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, в каждом из них имеется салонная тележка, позволяющая передвигаться по проходу вагона. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Все 10 межрегиональных скоростных электропоездов производства компании Hyundai Rotem имеют по два приспособленных для перевозки инвалидов места, два чешских шестивагонных межрегиональных двухэтажных электропоезда двойного тока Skoda - четыре места, а также один девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода - два места.

Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме.