В 3,5 раза дороже Крымского моста: в России запланировали новую мегастройку (инфографика)

Мост на Сахалин обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском. Но эксперты сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.

Возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого оккупантами Крымского.

Журналистам "Коммерсанта" удалось ознакомиться с деталями проекта Сахалинского железнодорожного перехода. Так, оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяженность, включая 6-километровый мост,— 585 км.

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"Стоимость без НДС — 540,3 млрд руб., из них мост — 252,8 млрд руб. Кроме того, ОАО РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Проектные работы займут три года (2018–2020 годы), строительные — пять лет (2019–2023 годы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о мосте на Сахалин говорили десятилетиями, но похожей на реальность идея стала только прошлым летом, когда о ней упомянул в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин. В итоге мост уже попал в инвестпрограмму ОАО РЖД: на проектные работы на 2018 год выделен 1 млрд руб. Но при этом грузовая база остается неясной и в целом довольно скромной. В документах говорится, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая.

Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.