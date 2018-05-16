Полмиллиарда гривень в год: в Кабмине оценили прямые убытки Украины от Керченского моста

При этом непрямые убытки от строительства моста составляют миллиарды гривень.

Министерство инфраструктуры оценивает прямые убытки Украины в результате вынужденного уменьшения тоннажности судов, которые заходят в украинские порты Мариуполь и Бердянск, после строительства Керченского моста, ограничивающего своей высотой проход кораблей, в 500 миллионов гривень в год.

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Об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы ориентировочно оцениваем в полмиллиарда гривень в год прямые убытки из-за того, что была уменьшена тоннажность судов по заходу в наши два порта на Азовском море, а именно в Мариуполь и Бердянск, но непрямые убытки - это миллиардные убытки", - сказал министр.

Омелян отметил, что, кроме ограничения тоннажности, Керченский мост в целом ежедневно ставит под угрозу закрытия проход судов через Керченский пролив.

"Этот мост - не просто мост, это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину, инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран", - сказал министр.

Он отметил, что соответствующие обращение в международные судебные инстанции было отправлено Министерством иностранных дел Украины, и украинские предприятия также посчитали убытки, которые будут выставлены РФ.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го, мост был открыт 15 мая 2018 года.

Открытие моста негативно сказывается на работе украинских портов Мариуполь и Бердянск, так как не все корабли могут пройти под этим сооружением.