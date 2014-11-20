Госавиаслужба будет предоставлять права на международные авиаперевозки на базе 6 критериев оценки

Государственная авиационная служба намерена усовершенствовать правила предоставления авиакомпаниям прав на эксплуатацию воздушных линий – международных и внутренних – с учетом конкурентных преимуществ перевозчиков и прозрачности структуры их собственности, как это предусматривают соглашения о едином авиапространстве и об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщил в ходе брифинга глава Госавиаслужбы Денис Антонюк.

Комментируя принятый в октябре приказ Госавиаслужбы о порядке предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, уже зарегистрированный в Минюсте, Антонюк подчеркнул, что в этот документ заложен сбалансированный, европейский подход.

«Мы создали математическую модель определения лучшего перевозчика при подаче авиакомпаниями заявок на одни и те же частоты или на один и тот же рейс. Это очень правильная и прозрачная схема. Большой перевозчик или маленький, безопасный или небезопасный: сложили все цифры, сравнили их и решили, какой эксплуатант лучше, – подчеркнул чиновник. – Это механизм разрешит все спорные случаи. Раньше такой прозрачности не было».

В частности, Госавиаслужба заложила шесть критериев оценки авиакомпаний, которые будут учитываться и суммироваться при предоставлении прав на эксплуатацию воздушных линий. Максимальное количество баллов, которое может получить авиакомпания, составляет 60. В том числе, по 10 баллов максимум оценивается фактические использование ранее предоставленных прав на эксплуатацию воздушных линий из/в Украину и внутри страны; 10 баллов - за количество выполненных полетов в пределах Украины; 10 баллов - за количество используемых воздушных суден; 10 баллов - за количество авиационного персонала; 10 баллов - за объем уплаченных в бюджет средств.

«Что касается требования выполнять рейсы по Украине, то здесь мы, как государственный орган, хотим создать условия для развития внутреннего рынка. Это не выкручивание рук, это всего лишь призыв развивать внутренние перевозки. Новые нормы достаточно лояльные», - отметил Антонюк, поясняя новое требование Госавиаслужбы к авиаперевозчикам, которое предусматривает выполнение на каждые 15 или 30 рейсов за границу одного рейса по Украине.

В частности, новый порядок предусматривает, что на каждые 15 международных рейсов авиаперевозчик должен совершать минимум один внутренний по одному из популярных направлений таких как Киев, Львов или Одесса, или на каждые 30 международных рейсов совершать минимум один внутренний рейс для менее популярных направлений, таких как Харьков, Черновцы, Ужгород и пр.

Требование по наличию внутренних рейсов будет касаться только ситуаций получения авиаперевозчиками новых маршрутов и вступит в силу только через год.

Антонюк также отметил, что еще одной обязательной нормой станет публикация заявок авиакомпаний на сайте Госавиаслужбы.

«Мы хотим сделать так, чтобы все заявки, которые к нам поступают и разрешения, которые нами выдаются, фиксировались на сайте Госавиаслужбы. Если какой-то авиаперевозчик, например, запрашивает новый маршрут, это увидят все участники рынка и смогут среагировать. Мы хотим уйти от непрозрачных процедур», – сказал Антонюк.

Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба в октябре разработала и приняла новый Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, предусматривающий прозрачный механизм предоставления таких прав на основе равенства перевозчиков на доступ к рынку и определение критериев победителя на основе структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции. Документ вступит в силу после публикации в официальной прессе.