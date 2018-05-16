Карты Google не показывают Крымский мост - отказались строить маршрут через него (фото)
Пользователи сети заметили, что на Google Maps отсутствует Крымский мост, который 15 мая открыл президент России Владимир Путин.
"В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают", - сетуют пользователи интернета.
В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3— Kirill (@korzhavin) May 16, 2018
Также отмечается, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новую переправу: "Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-Дону в Севастополь через новый Крымский мост".
Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl— Наталия (@Nata4468) May 15, 2018
Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая.
Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.