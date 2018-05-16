Карты Google не показывают Крымский мост - отказались строить маршрут через него (фото)

15:31, 16 мая 2018
Транспорт/Связь
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На Google Maps отсутствует Крымский мост / фото twitter.com/korzhavin

"В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают", - сетуют пользователи интернета.

Также отмечается, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новую переправу: "Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-Дону в Севастополь через новый Крымский мост".

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая.

Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.

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Теги: #строительство#Google Maps#крымский мост