Карты Google не показывают Крымский мост - отказались строить маршрут через него (фото)

С сегодняшнего дня оккупанты запустили движение по Крымскому мосту, но карты Google не показывают "детище" россиян.

Пользователи сети заметили, что на Google Maps отсутствует Крымский мост, который 15 мая открыл президент России Владимир Путин.

"В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают", - сетуют пользователи интернета.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) May 16, 2018

Также отмечается, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новую переправу: "Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-Дону в Севастополь через новый Крымский мост".

Google не хочет строить маршрут из Ростова-на-дону в Севастополь через новый Крымский мост https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталия (@Nata4468) May 15, 2018

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая.

Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.