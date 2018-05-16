Небо над Днепром откроется, когда государство даст денег на «взлетку» - эксперты

В ходе недавнего визита в Днепр министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян озвучил весьма неопределенную позицию государства по данному вопросу, отмечает экономический эксперт.

Резервирование профильными комитетами парламента 10 млрд грн в бюджете 2019 года для развития инфраструктуры региональных аэропортов, в том числе строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре, на данный момент является лишь протоколом о намерениях. Будет ли государство участвовать в задекларированных проектах станет известно лишь с началом формирования бюджетного расписания.

Такое мнение высказал экономический эксперт Виталий Шапран, комментируя изданию Hubs перспективы заявленного президентом Украины проекта строительства современного аэропорта в Днепре.

В ходе недавнего визита в Днепр министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян озвучил весьма неопределенную позицию государства по данному вопросу. Из заявлений министра понятно главное: денег на строительство пока государство не выделило. И как собирается выделять, неясно.

«Могу предположить, что на данный момент правительство не выполняет бюджет 2018 года, и понимает, что денег на аэропорт Днепра в 2019 году может не быть. Поэтому, Владимир Омелян и говорит, что сегодня весь вопрос упирается в поиск финансирования. Деньги к концу года могут появиться, и вопрос строительства вновь станет приоритетным», – считает Шапран. То есть, все будет зависеть от политической воли высшего руководства страны.

С одной стороны, министр утверждает, что “государство должно начать строительство совместно с региональным бизнесом (Кабмин строит ВПП, бизнес – терминал и прилегающую инфраструктуру). С другой, – по словам Омеляна: «В государственном финансировании этого проекта необходимости нет. Затраты должны взять на себя коммерческие структуры региона». Более того, все еще открыт даже вопрос, где вообще будет аэропорт: то ли перестроят нынешний, то ли начнут с нуля в чистом поле”, - говорится в материале Hubs.

Вместе с тем, журналисты напоминают, что бизнес готов инвестировать часть средств в строительство терминала и прочей инфраструктуры. В частности, об этом публично заявил бизнесмен Александр Ярославский, который построил к «Евро-2012» Харьковский аэропорт. Таким образом, последнее слово – за государством, - делает заключение Hubs.

Как известно, не так давно президент Украины дал устное поручение правительству включить проект строительства днепровского аэропорта в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в качестве приоритетного направления.

По убеждению экспертов, столь масштабный проект возможно реализовать исключительно путем государственно-частного партнерства.

«Никакому региональному бизнесу, как и местным властям, не по карману строительство взлетно-посадочной полосы», – говорит один из ведущих экономистов Украины, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский.

«Пусть правительство вначале четко решит нужен ли Днепру аэропорт или нет. Если нужен – государство должно финансировать этот проект», - считает эксперт по вопросам авиационного транспорта Сергей Хижняк.