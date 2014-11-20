На Юго-Западной железной дороге из-за обледенения проводов задерживаются поезда

«Из-за интенсивного длительного дождя при минусовой температуре возникло намерзание льда более 10 мм, что затруднило движение электропоездов и поездов, и повлекло сбои в графике движения поездов более чем на два часа», - сказано в сообщении пресс-службы ЮЗЖД.

В частности, обледенение контактной сети произошло на участках Тетерев - Коростень - Шепетовка, Коростень - Житомир - Бердичев и Фастов - Казатин - Шепетовка.

Кроме того, на участке Яблонец - Новоград-Волынский - Радулино в 12:00 по неизвестным причинам было внезапно отключено энергоснабжение от "Житомироблэнерго". «Сейчас в оперативном режиме проводится подключение напряжения от собственных сетей железной дороги», - уточнили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что для борьбы с обледенением контактной сети Юго-Западная магистраль задействовала специальную технику: маневровые тепловозы, специальные дрезины и все свои оперативные службы - энергетики, путевого хозяйства и службу связи. Оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода работают в течение суток.

«На всех вокзалах и станциях Юго-Западной железной дороги пассажиров предупреждают о возможных сбоях в графике движения поездов», - подытожили в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») УНИАН сообщили, что в настоящее время задерживается ряд поездов, курсирующих в западном направлении.

«Поезда, курсирующие в направлении Западной Украины, в том числе и «Интерсити+», в связи с обледенением контактной сети задерживаются в пути. Максимальная задержка составляет до двух часов», - сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе добавили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, поезда могут прибыть на конечную станцию назначения в соответствии с установленным графиком движения.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога подготовила к зиме 1,4 тыс. грузовых и пассажирских вагонов. Также ЮЗЖД подготовила 60 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.