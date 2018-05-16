Сеть заправок WOG резко подняла цены на бензин и дизтопливо

В среднем цена на бензин А-95 выросла до 29 грн за литр, а дизтоплива – до 26,87 грн за литр.

Сеть АЗС, которая работает под брендом WOG, подняла цены на бензин и дизтопливо на 50 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

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Также отмечается, что после повышения стоимость нефтепродуктов на заправках WOG составила: бензин А-92 – 30,95 грн за литр, А-95 – 31,95 грн за литр, А-95 «Премиум» – 32,95 грн за литр, дизтопливо – 29,45 грн за литр, дизтопливо «Премиум» – 30,45 грн за литр.

Кроме того, на 10 коп. за литр выросла стоимость бензинов в одесской сети «Катрал» до: А-76/80 - 25,27 грн за литр, А-92 – 27,39 грн за литр, А-95 – 28,47 грн за литр, А-95 «Премиум» – 28,49 грн за литр.

По данным UPECO, по состоянию на 16 мая средние розничные цены на бензины и дизтопливо выросли до: А-92 – 28,10 грн за литр, А-95 – 29,05 грн за литр, А-95 «Премиум» – 30,23 грн за литр, дизтопливо – 26,87 грн за литр, дизельное топливо «Премиум» – 28,62 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, на фоне решения США о выходе из ядерного соглашения по Ирану (8 мая) с 11 мая наблюдается неизменный рост цен на мировом рынке нефти. Это влечет увеличение цен на топливном рынке Украины, который на 80% зависит от импорта.