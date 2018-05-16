Принятие Радой нового закона о такси грозит рынку уходом в тень и ростом цен - эксперты

Участники рынка отмечают, что реформирование отрасли необходимо, но с учетом интересов пассажиров, водителей и государства.

Принятие Верховной Радой закона об урегулировании работы такси под номером 3107 приведет к значительному росту коррупции в перевозках, перехода в тень значительной доли рынка и росту цен на такси.

Об этом сообщил глава Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дяченко на пресс-конференции.

«На протяжении длительного времени идет разработка законодательства для рынка такси. На сегодняшний день есть как минимум 2 законопроекта. В пояснительной записке к одному из них написано, что его цель все наладить и сделать хорошо. Но это не так. Речь идет о законопроекте 3107. Его принятие приведет к значительному росту коррупции в перевозках, перехода к тени значительной доли рынка и очень значительного роста цен на такси», - отметил Дяченко.

Кроме этого, он отметил, что реформирование нужно, но с учетом интересов пассажиров, водителей и государства.

«Государство должно сделать вход водителей на рынок максимально простым и дешевым. Без дополнительных коррупционных проверок и лицензий. Например, по американской модели. Когда человек раз в год покупает билет на перевозки и на основании него осуществляет перевозки. Этот билет, по нашему мнению, должен стоить около 5 тыс. грн», - сказал Дяченко.

Также, он отметил, что сейчас многие спекулируют о том, что 90% рынка такси является нелегальным.

«По моему убеждению, наиболее прогрессивный сегмент рынка такси — это перевозчики нового формата – информационные сервисы, которые позволяют водителю, получившему права и имеющий легальное авто, установить приложение перевозить пассажиров. Этот водитель, согласно действующему законодательству, должен уплатить столько налогов, что его деятельность становится бессмысленной. Это единственная составляющая нелегальности. По нашим подсчетам, чтобы водитель сохранил текущий уровень зарплаты и платил налог физического лица, стоимость услуг такси должна вырасти на 85%», - сказал он.

Также, по его словам, сейчас искусственно создают искаженное представление об отечественном такси.

«Новости изображают отечественных перевозчиков, как нелегальных и непрофессиональных, а поездки с ними называют опасными. Эти утверждения не соответствуют действительности. Статистика, предоставленная нам перевозчиками, показывает: количество ДТП составляет не более 1 на 2000 водителей в месяц. При этом водители такси делают гораздо больше поездок, чем среднестатистические водителя. Но даже с учетом этого, в Киеве происходит за год примерно 40-42 тысяч ДТП. В Киеве до миллиона водителей. Это означает, что в среднем по Киеву на 25 водителей приходится одно ДТП в год. В такси - одно ДТП на 165 водителей в год. Это означает, что частота аварий на такси в шесть раз меньше, чем на обычном автотранспорте», - подчеркнул Дяченко.

Присутствовавший на пресс-конференциидиректор по маркетингу компании Uklon Даниил Ваховский отметил, что компания первой в Европе внедрила страхование пассажиров.

«Наша компания подошла к вопросу страхования пассажиров очень серьезно. Мы смогли опередить все европейские страны в части внедрения бесплатной страховки всех пассажиров и водителей. Другие игроки рынка могут это делать сами, без палки со стороны. Мы подсчитали, что с октября по сегодняшний день у нас было 19 страховых случаев и было выплачено 52,5 тыс. грн. В этих случаях не было происшествий с летальным исходом и серьезными последствиями для здоровья», - сказал он.

При этом Ваховский подчеркнул, что повышение налогов и зарегулированость рынка такси негативно скажется на цене для пассажиров.

Также, присутствовавший на пресс-конференции, основатель сервиса вызова такси Veterano Cab Леонид Остальцев отметил, что такси очень социально важная отрасль, которая предоставляет работу тем, у кого с ней временные трудности. «Огромна значимость такси для ветеранов, особенно тех, кто только вернулся с фронта: в поездках привыкаешь к людям, к общению с ними. Мы готовы стать первым пунктом для бойцов, у которых закончился контракт, и возвращающихся домой», - сказал он.

Остальцев, также заявил, что государство не может отрегулировать работу нелегальных такси, при этом пытается мешать легальным.

"К примеру, Яндекс.Такси продолжает работать, и даже расширяется. В то же время, законопослушные таксисты постоянно находятся под подозрением. Это неправильно и несправедливо. Работа российского сервиса Яндекс.Такси, который находится под санкциями – лазейка для криминала", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3107 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб», авторами которого являются Андрей Вадатурский, Олег Медуница и еще 14 депутатов.