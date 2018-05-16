Транспортный комитет поддержал законопроекты "О железнодорожном транспорте" и "О внутреннем водном транспорте"

По словам Дубневича, комитету удалось продемонстрировать результативную слаженную работу, консолидировать различные мнения и позиции.

Транспортный комитет украинского парламента поддержал законопроекты "О железнодорожном транспорте" и "О внутреннем водном транспорте". Об этом в Facebook написал глава Комитета Ярослав Дубневич.

«Только что прошло очень продуктивное заседание Комитета. Я бы даже назвал его историческим. Сегодня Комитет ВРУ по вопросам транспорта поддержал два ключевых законопроекта, которые являются революционными в транспортной отрасли. Имею в виду законопроекты № № 7316 "О железнодорожном транспорте" и 2475 –Д "О внутреннем водном транспорте". Теперь украинская железная дорога и отрасль внутреннего водного транспорта должны получить свои базовые законы, на основе которых смогут развиваться дальше»,- написал парламентарий.

По его словам, Комитету удалось продемонстрировать результативную слаженную работу, консолидировать различные мнения и позиции. Были услышаны и бизнес, и законодатели, и представители исполнительной власти, и экспертная среда, и общество. «Именно так, по моему мнению, и должна работать законодательная власть, создавая законы»,—отметил Дубневич.

По его словам, законопроект "О внутреннем водном транспорте" № 7316 предусматривает реформирование железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

«Теперь в конце получаем новую модель рынка железнодорожных перевозок. На который выйдут конкурентоспособные, эффективные, мобильные участники – как частные, так и государственной формы собственности. Каждый из них получит право на доступ к железнодорожной инфраструктуре на равных правах. И еще один важный момент: определяются требования к системам управления безопасностью движения. Уровень обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте должен подняться до общеевропейского»,- разъяснил глава Комитета.

Законопроект № 2475-Д "О внутреннем водном транспорте появился в результате проработки специалистами секретариата Комитета двух предыдущих законопроектов №№ 2475-а и 2475 –а-3, которые в феврале этого года были возвращены парламентом в Комитет на доработку. По словам Дубневича, за два месяца было обработано более 200 страниц замечаний и предложений.

«Могу с удовлетворением отметить: несмотря на острую дискуссию, консенсуса удалось достичь. Теперь законопроекты № 7316 и 2475–Д готовятся к слушанию в зале. Комитет рекомендует принять их за основу – с учетом поправок Комитета. Работа продолжается – законопроекты будут еще совершенствоваться между первым и вторым чтением», - написал глава профильного Комитета.

По его информации, следующее заседании Комитета по вопросам транспорта будет посвящено проблемным вопросам в работе ПАО «УЗ» - в том числе, рассмотрения неудовлетворительной ситуации с грузовыми перевозками. Их планировалось рассмотреть сегодня, но глава ПАО «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» Евгений Кравцов отсутствовал.