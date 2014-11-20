ДЖД выполняет обязательства по договорам, несмотря на ситуацию на Донбассе - УЗ

«Несмотря на сложную экономическую и социально-политическую ситуацию Донецкая железная дорога 19 ноября 2014 года в полном объеме осуществила очередной платеж в размере 6,9 млн долл. США компании Shortline PLC, договор между сторонами был заключен в 2013 году», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Выплата осуществлена по договору предоставления посреднических услуг при привлечении средств от размещения облигаций.

В сообщении указывается, что в связи с боевыми действиями на востоке страны Донецкая магистраль не имела возможности собрать со всех своих структурных подразделений данные по обязательствам и налоговому кредиту по НДС. «Как следствие, ДЖД не подала в отведенные сроки в Фискальную службу налоговые декларации по НДС начиная с августа 2014 года", - отмечает «Укрзализныця».

Также сообщается, что в январе-октябре 2014 года ДЖД уплатила в госбюджет налоги на сумму 775 млн грн, в том числе НДС - 682 млн грн, авансовых взносов по налогу на прибыль - 72 млн грн, части дохода - 19 млн грн, других налогов - 2 млн грн.

В частности, только в августе-октябре 2014 года Донецкая железная дорога перечислила в госбюджет налогов на сумму 196 млн грн, в том числе НДС - 177 млн грн, авансовых взносов по налогу на прибыль - 18 млн грн, других налогов - 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме выплатила третий купонный доход по еврооблигациям на 500 млн долл., дебютный выпуск которых состоялся в мае прошлого года. 18 ноября 2013 года ведомство осуществило первую выплату купона, а 16 мая 2014 года – вторую.

Донецкая железная дорога из-за спада объемов перевозок вследствие боевых действий на востоке страны ожидает по итогам 2014 года получить более 500 млн грн убытка, при этом в январе-октябре 2014 года убыток составил 460 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.