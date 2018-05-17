Импорт авто в Украину вырос на треть, более половины - машины с пробегом

Крупнейшим поставщиком легковых иномарок в Украину стала Германия, из которой в страну прибыло 8120 машин на 81,3 млн долл.

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31% - до 51,2 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за три месяца в страну автомобилей составила 665,7 млн долл.

При этом в структуре импорта наибольшую долю заняли легковые автомобили, поставки которых по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли на 43% - до 41,522 тыс. шт. В денежном исчислении импорт легковых авто составил 459,3 млн долл.

Более половины (57%) импортированных с января по март текущего года легковых автомобилей - машины с пробегом. На их покупку украинские автовладельцы потратили в общей сложности более 128 млн долл.

Крупнейшим поставщиком легковых иномарок в Украину стала Германия, из которой в страну прибыло 8120 машин на 81,3 млн долл. Основную массу в этом количестве заняли б/у автомобили - 7171 шт.

Из США за три месяца импортировали 4843 легковых авто на 58,5 млн долл., абсолютное большинство из которых (4177 шт.) - авто с пробегом.

Третьей по объемам поставок легковых автомобилей стала Япония с показателями 3891 авто на 67,6 млн долл. При этом 2/3 японского импорта - новые автомобили.

На четвертом месте Франция с результатом 3838 легковых авто, за которые было заплачено 17,3 млн долл. Более 93% французского автоимпорта пришлось на секонд-хенд.

Замыкает ТОП-5 стран-импортеров Мексика, из которой в Украину ввезли 2533 легковых автомобилей, оцененных таможней в 19,7 млн долл. Большая часть машин из Мексики (63%) были авто с нулевым пробегом.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.