Таможни усложнили ввоз в Украину авто на "евробляхах"
14:27, 17 мая 2018Транспорт/Связь
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Теперь при ввозе в Украину авто на "евробляхах" кроме доверенности на автомобиль надо предоставлять еще и разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.
С сегодняшнего дня ввоз в Украину авто на "евробляхах" существенно усложнился / фото УНИАН
С 17 мая 2018 года вступили новые требования к ввозу в Украину автомобилей на "евробляхах".
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Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев автомобильный" со ссылкой на МИД Украины.
Теперь во время пересечения границы гражданин Украины кроме поданных в таможенную службу доверенностей от имени литовских компаний, чьи интересы он представляет, должен предоставить еще ряд документов.
В частности, это разрешение на официальное трудоустройство в Литве и трудовой договор с компанией, которой принадлежит автомобиль. В противоположном случае авто просто не будет допущено на территорию Украины.
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