Власть врет: повышение стоимости проезда в Киеве не поддается экономическому обоснованию - эксперт

Без запуска электронного билета, закон о котором был принят в 2017 году, аргументировано поднять цену на проезд невозможно.

Повышение тарифов на проезд в Киеве с 14 июля не может иметь экономического обоснования в связи с отсутствием объективных статистических данных пассажиропотока.

Об этом УНИАН сообщил глава совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов.

«На сегодняшний день пассажиропоток в Киеве в основной массе находится в тени. Таким образом, стопроцентно правильного экономического обоснования повышения тарифов не может быть априори. Сейчас статистические данные пассажиропотока занижены в два раза», - сказал он.

Эксперт отметил, что без запуска электронного билета, закон о котором был принят в 2017 году, аргументировано поднять цену на проезд невозможно.

«Для того, чтобы аргументировано поднять цену на проезд в общественном транспорте, необходимо выполнить закон об электронном билете. То есть сделать полностью электронный учет пассажиропотока, в том числе и льготных слоев населения», - сказал Наумов.

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Также, он отметил, что с повышением цены вряд ли улучшится качество услуг.

«Мы увидели изменения, когда цены были подняты в прошлом году? Нет. Вот и сейчас мы ничего не увидим. Потому что сама модель предоставления пассажирских услуг неправильна. Должно быть коммунальное предприятие, которое будет предоставлять услуги электронного обилечивания пассажиров. Такие сервисы должны быть, например, возле остановок. А перевозчик должен перевезти пассажира с пункта А в пункт Б. После этого город выплатит перевозчику деньги за выполненный рейс, а не так, как сейчас. Собирают наличку, потом пишут в два раза меньше количество перевезенных пассажиров. Понятно, что наличка остается в карманах водителей, владельцев маршрута», - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, власти Киеве планирует с 14 июля повысить стоимость поездки в общественном транспорте как в наземном, так и в метрополитене в 2 раза - до 8 грн. 17 января Верховная Рада приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.

Как ожидается, электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как результат, способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, поступления в местные бюджеты от пассажирских перевозок коммунальным транспортом вырастут на 40-50% после введения единого электронного билета.