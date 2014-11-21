Керченская паромная переправа остановилась на несколько дней из-за ветра

Керченская паромная переправа приостановила работу на несколько дней из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

Утром 21 ноября сила ветра составляет 20 м/с.

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В очереди на погрузку на грузовой линии ожидают: в порту Новороссийск — 240 грузовых машин, в Славянске – 161 машина, в Керченском рыбном порту — 297 автомобилей. На пассажирской линии в порту «Кавказ» до 200 легковых машин, в порту «Крым» — 10 авто.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в Крым и обратно до улучшения погодных условий.

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