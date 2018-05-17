Порошенко выступает за финансирование капитального ремонта ВПП аэропорта Днепра

По словам главы государства, власти намерены сделать все возможное для того, чтобы город имел такие же транспортные возможности в сфере авиаперевозок, как и другие крупные города.

Президент Петр Порошенко в четверг, 17 мая, заявил о необходимости превращения Днепра в крупный воздушный хаб.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в областной центр, передают Українські Новини. "Относительно аэропорта… Я недавно встречался с мэром города Борисом Филатовым, с главой ОГА господином Резниченко и одобрил и поддержал инициативу, к которой активно присоединились наши народные депутаты", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах государственного финансирования соответствующего строительства.

По словам главы государства, власти намерены сделать все возможное для того, чтобы город имел такие же транспортные возможности в сфере авиаперевозок, как другие миллионники Украины. При этом он акцентировал внимание на необходимости местного и государственного бюджетного финансирования ремонта имеющейся взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы пришел новый инвестор; для того, чтобы было построено здание аэропорта; для того, чтобы Днипро превратился в настоящий воздушный хаб; для того, чтобы средства и местного, и государственного бюджета были направлены на капитальный ремонт взлетной полосы", - подчеркнул Порошенко.

Эксперты отмечают, что заявление президента Украины расходится с ранее озвученным мнением министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, посетившего Днипро в начале текущей недели. Тогда чиновник рассказал о том, что правительство не собирается ремонтировать имеющуюся полосу. "Речь идет не о ремонте старой взлетной полоcы, а о строительстве новой", - подчеркнул министр. При этом из речи министра можно было сделать вывод о том, что и локация самого аэропорта Днипра может быть изменена, что было негативно оценено большинством отраслевых аналитиков.