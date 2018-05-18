В этом году ямочным ремонтом собираются отремонтировать 50% дорог

"Укравтодор" намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам.

В этом году ямочным ремонтом будет отремонтировано 50% автомобильных дорог Украины, и на эти цели направлено дополнительно 1 млрд грн.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая в Верховной Раде.

«Было принято решение направить дополнительный 1 млрд грн на ремонт и эксплуатацию автодорог. Безусловно, этого недостаточно. Мы сможем отремонтировать около 50%, но прогресс есть», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам.

Омелян ранее сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.