Гройсман пообещал проверить качество ремонта аэропорта "Запорожье"

По словам Гройсмана, у местных властей Запорожья есть серьезные планы относительно реконструкции аэропорта "Запорожье".

Правительство проверит качество ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Запорожье", а также может провести финансовый аудит аэропорта.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос депутата о некачественном ремонте взлетной полосы в аэропорту "Запорожье".

"Если есть ваше обращение относительно использования средств, то я направлю туда проверку Госархстройинспекции, дам поручение вице-премьер министру Геннадию Зубко, чтобы они разобрались и проинформировали. Если надо будет сделать финансовый аудит, то мы готовы это сделать", - сказал он.

Премьер также отметил, что у местных властей Запорожья есть серьезные планы относительно реконструкции аэропорта "Запорожье".

"Аэропорт "Запорожье" находится в коммунальной собственности, и у городского головы есть серьёзные планы относительно его реконструкции. Я убежден, что регион должен получить качественную взлетную полосу и аэровокзал", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года коммунальный аэропорт "Запорожье" возобновил работу после реконструкции взлетно-посадочной полосы, на который из бюджета было выделено 20 миллионов гривень, а также 10 миллионов гривень – собственные доходы.