Металлурги просят Гройсмана вмешаться в ситуацию вокруг забастовки УЗ

Металлурги призвали главу Кабинета министров взять под личных контроль ситуацию на УЗ.

Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий «Укрметаллургпром» предостерегают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о катастрофических последствиях «итальянской» забастовки работников локомотивных депо, а также призвали главу Кабинета министров взять под личных контроль ситуацию на УЗ.

Об этом говорится в совместном письме Сергей Беленького, главы ФМУ, и Александра Каленкова, президента ОП «Укрметаллургпром» к премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, текстом которого располагает Бизнес-портал UAprom.

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«Одним из определяющих факторов эффективной и бесперебойной работы горнорудных и металлургических предприятий является обеспечение своевременных и в полном объеме поставок сырья и вывоза готовой продукции железнодорожным транспортом. А это, в свою очередь, во многом зависит от обеспечения маршрутов локомотивной тягой, и любые осложнения в этом вопросе приводят к негативным последствиям», - сказано в документе.

При этом Ассоциации отметили, что сегодня как раз и наблюдается указанное осложнение вследствие забастовки машинистов локомотивов, которая началась 14 мая текущего года одновременно в нескольких железнодорожных депо, подчиненных ПАО «Укрзализныця», в частности, Кременчугском, Синельниковском, Коростенском, Полтавском, Дарницком, Тернопольском, Здолбуновскаом, которых поддержали и работники локомотивного депо Кривой Рог.

«Понятно, что в демократической стране естественной является защита работниками своих прав всеми дозволенными средствами, в том числе, и путем забастовки, однако в течение уже четырех (!) дней с момента ее начала ситуация отнюдь не изменилась, в результате чего сейчас значительное количество грузоперевозок заморожено с вытекающими последствиями», - отмечают авторы письма.

Как сообщал УНИАН, забастовка работников локомотивного парка "Укрзализныци" уже вызвала миллионные потери для украинских предприятий, и грозит еще большими убытками в случае ее продления. Об этом предупреждают эксперты рынка.