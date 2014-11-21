Эксперт: новые правила эксплуатации воздушных линий – толчок в развитии национального авиарынка

Разработанный Госавиаслужбой порядок предоставления авиакомпаниям прав на эксплуатацию воздушных линий будет стимулировать внутренний рынок авиаперевозок, а также даст новый толчок в развитии национальных авиаперевозчиков.

Об этом в комментарии УНАИН сообщил эксперт авиаотрасли, главный редактор Авиационного портала "Авиабиз" Богдан Долинце.

«Это особо актуально в преддверии интеграции украинского авиационного пространства с ЕС. Это в первую очередь защитит национальные интересы, рабочие места, налоги и статус авиационной державы. Госавиаслужба все-таки смогла предложить рынку оптимальную модель работы, которая даст дорогу национальным авиаперевозчикам», - комментирует эксперт.

Ранее в ходе брифинга глава Госавиаслужбы Денис Антонюк сообщил, что Государственная авиационная служба в новом Порядке предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий заложила норму о том, что право на эксплуатацию международной регулярной и/или чартерной воздушной линии предоставляется только тем авиаперевозчикам, которыми преимущественно владеют (контролируют полностью или владеют более чем 50% их уставного капитала) или которых фактически контролируют (являются конечными выгодоприобретателями или владельцами более 50% уставного капитала) государство Украина и/или граждане Украины.

Читайте такжеУкраина оштрафовала 18 российских авиакомпаний на 261,5 миллиона гривень«Этот пункт нового Порядка вызвал широкую дискуссию. Но давайте вспомним, что мы уже много лет работаем над подписанием Соглашения об общем авиационном пространстве. В статье 17 этого соглашения есть норма о том, что лицензии и разрешения выдаются только тем авиакомпаниям, которые на 50% контролируются либо государством, либо гражданами страны, с которой подписано соглашение, – сказал Антонюк. – Иными словами, если мы хотим подписать Соглашение об общем авиационном пространстве, мы все равно придем к норме о том, чтобы выдавать направления компаниям с украинскими собственниками».

При этом Антонюк обратил внимание, что работающие в Украине иностранные перевозчики не потеряют своих маршрутов после вступления в силу нового Порядка.

«Старые направления, которые уже есть у авиакомпаний, никто отбирать не будет. Приказ Госавиаслужбы, как и закон, обратной силы не имеет. Если тот или иной перевозчик имеет и эксплуатирует 40-50 маршрутов – пожалуйста, летайте. Но если перевозчик хочет получить новые маршруты – будь любезен, выполняй новые требования», – сказал Антонюк.

Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба в октябре разработала и приняла новый Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, предусматривающий прозрачный механизм предоставления таких прав на основе равенства перевозчиков на доступ к рынку и определение критериев победителя на основе структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции. Документ вступит в силу после публикации в официальной прессе.